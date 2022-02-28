Северная Корея запустила восьмую за этот год ракету

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря. Предполагается, что это баллистическая ракета. Она пролетела 300..

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря. Предполагается, что это баллистическая ракета. Она пролетела 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров.

О запуске сообщили береговая охрана Японии и объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Власти обеих стран осудили ракетные испытания. США призвали КНДР прекратить дестабилизирующие действия.

[Ли Чончу, представитель Министерства обороны Южной Кореи]:

«Сейчас мир и стабильность на Корейском полуострове имеют первостепенное значение, поэтому Северная Корея должна прекратить запуски ракет, которые несут угрозу Корейскому полуострову и всему миру. Она должна соблюдать мораторий, который ввела сама (в 2018 году), и как можно скорее выйти на путь диалога и сотрудничества». [Нобуо Киси, министр обороны Японии]:

«Какими бы ни были мотивы Северной Кореи, но её неоднократные запуски ракет абсолютно непростительны. И нельзя упускать из виду, что она достигла значительного прогресса в разработке ракетного и ядерного оружия».

Ранее глава Северной Кореи пообещал нарастить военную мощь страны. С начала года прошло уже восемь ракетных испытаний. Предыдущие семь были в январе. КНДР запустила две ракеты, которые назвала сверхзвуковыми. Кроме того, прошли испытания баллистических и тактических управляемых ракет, а также снарядов другого типа.

Северная Корея с 2006 года находится под санкциями Совета безопасности ООН. Ей запрещено разрабатывать баллистические и ядерные ракеты и проводить их испытания. Кроме того, санкции против КНДР в разное время ввели США, Южная Корея, Япония, Австралия и Евросоюз.

При этом дипломатические переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по-прежнему в тупике. США заявляют, что открыты для обсуждений без каких-либо условий. Однако Северная Корея требует от них отказаться от так называемой враждебной политики, такой как санкции и военные учения.

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