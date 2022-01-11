Северная Корея запустила вторую за неделю ракету

Во вторник Северная Корея, как предполагается, испытала ещё одну баллистическую ракету – вторую менее чем за..

Во вторник Северная Корея, как предполагается, испытала ещё одну баллистическую ракету – вторую менее чем за неделю. Похоже, глава КНДР намерен выполнить обещание, которое дал в новогодней речи, – нарастить военную мощь.

Чиновники Южной Кореи и Японии раскритиковали испытания, сказав, что такие запуски всё больше дестабилизируют ситуацию в регионе.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Северная Корея недавно уже запускала баллистические ракеты. И Совет безопасности ООН уже обсудил, как на это ответить. Очень прискорбно, что в таких обстоятельствах Северная Корея продолжает запускать ракеты».

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что запуск зафиксировали южнокорейские и американские разведывательные службы.

[Пу Сон Чхан, спикер Министерства обороны Южной Кореи]:

«Теперь разведки Южной Кореи и США проводят тщательный анализ, чтобы собрать больше информации».

Резолюции Совета безопасности запрещают Северной Корее проводить любые испытания баллистических и ядерных ракет, а также накладывают санкции на эти программы.

[Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН]:

«КНДР продолжает создавать оружие массового уничтожения и баллистические ракеты, что угрожает международному миру и безопасности. И самый недавний запуск баллистической ракеты говорит о намерении КНДР расширить свой незаконный потенциал вооружений».

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном пока зашли в тупик. Северокорейское руководство заявило, что открыто для переговоров, но только если США откажутся от своей так называемой «враждебной политики», такой как санкции и военные испытания.

Короткая ссылка на эту страницу: