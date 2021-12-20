Наводнения в Малайзии: более 20 тысяч эвакуированных

В Малайзии эвакуируют жителей из-за сильных наводнений. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Свои дома..
Дата загрузки: 2021-12-20
В Малайзии эвакуируют жителей из-за сильных наводнений. За сутки здесь выпала месячная норма осадков.
Свои дома были вынуждены покинуть более 21 тысячи человек по всей стране.
[жительница Шах-Алама]:
«Я впервые видела такие наводнения. Обычно они небольшие, но в этот раз – самые худшие. Затопило и машины».
Больше всего пострадал штат Селангор – самый густонаселённый и богатый в стране. Здесь организовали более сотни центров помощи.
Многие застряли на затопленных дорогах в своих автомобилях.
[жительница Шах-Алама]:
«Будем ждать, пока вода отступит. Если этого не случится, то наверное проведём здесь ещё одну ночь, потому что машины впереди не двигаются, а сзади всё затоплено. Не знаем, что делать. Если сможем поехать – поедем, но я не собираюсь снова ехать через воду».
Власти сообщают, что для вызволения людей из водного плена направили 66 тысяч полицейских, военных и пожарных.
Помогают и добровольцы. Они жалуются, что государственная помощь поступает медленно.
[Мохамад Адиб, волонтёр]:
«Власти меня разочаровали. Всё так медленно. Знаю, что пожарные и спасатели делают свою работу, но это медленно. Власти больше заняты политическими вопросами».
От наводнений страдают семь провинций Малайзии. Жертв пока нет.
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