В Малайзии эвакуируют жителей из-за сильных наводнений. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Свои дома..

Наводнения в Малайзии: более 20 тысяч эвакуированных

В Малайзии эвакуируют жителей из-за сильных наводнений. За сутки здесь выпала месячная норма осадков.

Свои дома были вынуждены покинуть более 21 тысячи человек по всей стране.

[жительница Шах-Алама]:

«Я впервые видела такие наводнения. Обычно они небольшие, но в этот раз – самые худшие. Затопило и машины».

Больше всего пострадал штат Селангор – самый густонаселённый и богатый в стране. Здесь организовали более сотни центров помощи.

Многие застряли на затопленных дорогах в своих автомобилях.

[жительница Шах-Алама]:

«Будем ждать, пока вода отступит. Если этого не случится, то наверное проведём здесь ещё одну ночь, потому что машины впереди не двигаются, а сзади всё затоплено. Не знаем, что делать. Если сможем поехать – поедем, но я не собираюсь снова ехать через воду».

Власти сообщают, что для вызволения людей из водного плена направили 66 тысяч полицейских, военных и пожарных.

Помогают и добровольцы. Они жалуются, что государственная помощь поступает медленно.

[Мохамад Адиб, волонтёр]:

«Власти меня разочаровали. Всё так медленно. Знаю, что пожарные и спасатели делают свою работу, но это медленно. Власти больше заняты политическими вопросами».

От наводнений страдают семь провинций Малайзии. Жертв пока нет.

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