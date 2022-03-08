Недоступное жильё – центральный вопрос перед выборами в Южной Корее

Житель Сеула Ли Джэ Хон в 2018 году мог бы спокойно купить себе жильё. У него..

Житель Сеула Ли Джэ Хон в 2018 году мог бы спокойно купить себе жильё. У него хорошая кредитная история и работа в крупной компании. Он мог взять кредит на покупку средней квартиры, которая тогда стоила примерно 500 тысяч долларов.

Но теперь 39-летний южнокореец сомневается, что ему когда-то ещё выпадет такой шанс. Квартиры в его районе за последние годы подорожали втрое.

[Ли Джэ Хон, житель Сеула]:

«Я бы сделал всё, чтобы вернуться назад в прошлое и что-то купить. Я не знал, что так случится. Думал, что время ещё есть. Но теперь об этом можно забыть».

«Где обещанное доступное жильё?» – самый популярный вопрос сегодня в преддверии президентских выборов 9 марта. Текущий глава государства Мун Чжэ Ин обещал снизить цены в секторе недвижимости и предоставить больше альтернатив. Но, похоже, это были лишь слова.

[Чан Сон Вон, бывший госслужащий]:

«Если бы мне не повезло купить собственное жильё, не думаю, что мы бы завели второго ребёнка. Возможно, отложили бы эти планы».

Теперь многие южнокорейцы собираются голосовать за соперника Мун Чжэ Ина – бывшего прокурора Юн Сок Ёля. Тот обещает снизить налоги и привлечь капитал.

Мун Чжэ Ин, наоборот, повышал налоги и постоянно ужесточал кредитные правила для элитной недвижимости. Однако это оказалось на руку только тем, что скупает дома у должников.

[Чан Сон Вон, бывший госслужащий]:

«С одной стороны я рад, что у меня есть дом, а с другой мне жалко других людей моего возраста. Теперь им нужно намного больше начального взноса».

Средняя цена квартиры в Сеуле за последние пять лет выросла более чем в два раза и сейчас превышает миллион долларов США. Если сравнивать с доходом населения, то жильё в южнокорейской столице теперь менее доступное, чем в таких городах, как Нью-Йорк, Токио и Сингапур.

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