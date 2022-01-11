Наводнения обрушились на ЮАР, есть жертвы

Не менее десяти человек погибли, сотни лишились крова в результате наводнений в Южной Африке. Реки вышли..

Не менее десяти человек погибли, сотни лишились крова в результате наводнений в Южной Африке.

Реки вышли из берегов после ливней.

Такие кадры показывают местные СМИ. Это автотрасса в городе Ист-Лондон. Также сообщается, что в пригороде смыло несколько незаконно возведённых посёлков, в том числе сотни лачуг с железными крышами.

[Куселва Рантджие, спикер премьера Восточной Капской провинции]:

«Мы рады сообщить, что вмешались, отправив в пострадавшие районы продовольственную помощь и предоставив временное жильё тем, кто лишился всего, включая и тех, кто в этом бедствии потерял близких».

Наводнения и засухи вдоль восточного побережья ЮАР в последние годы стали интенсивнее.

В 2019 году Министерство окружающей среды разработало для страны план адаптации к изменению климата. Он включает готовность к более быстрому реагированию на погодные катаклизмы и помощь пострадавшим в восстановлении.

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