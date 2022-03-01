40 тысяч человек эвакуируют в Австралии из-за наводнений

Кадры из Австралии. Жители продолжают спасаться на крышах от смертоносного наводнения, которое обрушилось на восточное побережье..
Дата загрузки: 2022-03-01
Кадры из Австралии. Жители продолжают спасаться на крышах от смертоносного наводнения, которое обрушилось на восточное побережье страны. Его уже назвали рекордным. По словам властей, такое бывает раз в тысячу лет.
[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:
«Прошлой ночью вода в реках Лисмора поднялась на 2 метра выше рекордной высоты».
В штате Новый Южный Уэльс распоряжения эвакуироваться в общей сложности получили 40 тысяч человек. Продолжаются спасательные операции. Их проведено уже около тысячи. Но обращений с просьбами о помощи – в шесть раз больше.
[жители Лисмора]:
«Живём здесь, в этом доме, почти 30 лет и никогда такого не видели. Никогда».
Стихия разгулялась ещё на прошлой неделе. Страдают Новый Южный Уэльс и Квинсленд. К настоящему времени сообщается о девяти погибших.
[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:
«Мы видим, как люди часами сидят на крышах, видим, сколько детей спасают, видим, как люди оказываются в ловушке на мостах. Но также важно видеть, как объединились наши люди, они помогают друг другу».
В Австралии сейчас лето, и в это время года здесь всегда много осадков. Однако последние два года ливни сильнее, чем обычно. Это объясняют природным феноменом Ла-Нинья.
К примеру в Брисбене, третьем по величине городе в Австралии, за последние три дня выпало 80% среднегодовой нормы.
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