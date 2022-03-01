40 тысяч человек эвакуируют в Австралии из-за наводнений

Кадры из Австралии. Жители продолжают спасаться на крышах от смертоносного наводнения, которое обрушилось на восточное побережье..

Кадры из Австралии. Жители продолжают спасаться на крышах от смертоносного наводнения, которое обрушилось на восточное побережье страны. Его уже назвали рекордным. По словам властей, такое бывает раз в тысячу лет.

[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:

«Прошлой ночью вода в реках Лисмора поднялась на 2 метра выше рекордной высоты».

В штате Новый Южный Уэльс распоряжения эвакуироваться в общей сложности получили 40 тысяч человек. Продолжаются спасательные операции. Их проведено уже около тысячи. Но обращений с просьбами о помощи – в шесть раз больше.

[жители Лисмора]:

«Живём здесь, в этом доме, почти 30 лет и никогда такого не видели. Никогда».

Стихия разгулялась ещё на прошлой неделе. Страдают Новый Южный Уэльс и Квинсленд. К настоящему времени сообщается о девяти погибших.

[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:

«Мы видим, как люди часами сидят на крышах, видим, сколько детей спасают, видим, как люди оказываются в ловушке на мостах. Но также важно видеть, как объединились наши люди, они помогают друг другу».

В Австралии сейчас лето, и в это время года здесь всегда много осадков. Однако последние два года ливни сильнее, чем обычно. Это объясняют природным феноменом Ла-Нинья.

К примеру в Брисбене, третьем по величине городе в Австралии, за последние три дня выпало 80% среднегодовой нормы.

Короткая ссылка на эту страницу: