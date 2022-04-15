В ЮАР растёт число жертв наводнений

Число погибших в результате наводнений в Южной Африке уже превысило 300 человек. Ещё сотни были вынуждены..

Число погибших в результате наводнений в Южной Африке уже превысило 300 человек. Ещё сотни были вынуждены покинуть свои дома. Многим возвращаться будет уже некуда – их жилища разрушены водой или оползнями.

Страдает прибрежная провинция Квазулу-Натал. Это одно из сильнейших наводнений за всю историю региона.

У людей начались проблемы с питьевой водой.

[местная жительница]:

«Нам очень тяжело, в некоторых районах нет воды и света. Как видите, мы очень страдаем, пытаемся достать воды – мы пришли из жилого района Амандлетху». [местная жительница]:

«Думаю, нас нужно было предупредить. Многие живут там, где нет доступа к информации о происходящем, и многих уже затопило. Возможно, властям стоило сообщить нам прогнозы, и мы тогда переместились бы».

По предварительным оценкам, ущерб от нынешних наводнений и оползней в ЮАР составляет более 27 миллионов долларов. Департамент образования провинции также сообщает, что повреждено 262 школы.

В среду пострадавший регион посетил президент Сирил Рамафоса. Происходящее он назвал «катастрофой огромных масштабов».

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