Оползень в столице Эквадора: погибших уже более 20

В столице Эквадора городе Кито продолжают искать тела погибших на месте схода оползня. Под толстым слоем земли и грязи похоронены улицы и жилые дома.

[родственница жертвы]:

«Мы ждём здесь. Мы видим, что они всё ещё извлекают тела. Мы хотим, чтобы нам их показали, хотим найти своих родственников».

К настоящему времени погибших 22. Ещё около 20 человек числятся пропавшими без вести. 47 получили телесные повреждения.

[выживший]:

«Я собрался войти в туннель, и вдруг пошла лавина. Я только увидел что-то коричневое – камни, грязь и ветки. Я попытался залезть на возвышенность, чтобы меня не смыло. Успел забраться на часть стены, но меня унесло и ударило о стену этого дома. Она обвалилась, и сильный поток воды отбросил меня на эту сторону. К счастью, Бог защитил меня, и два фонарных столба не дали мне плыть дальше, иначе всё кончилось бы хуже».

Оползень сошёл после сильного ливня. Выпало около 75 литров воды на квадратный метр – такое в регионе впервые за последние 20 лет.

Власти размещают пострадавших во временных убежищах. Они также не исключают возможности схода новых оползней.

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