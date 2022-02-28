В Австралии растёт число погибших от наводнения

Тысячи людей получили распоряжение эвакуироваться в понедельник после того, как сильные ливни обрушились на восточное побережье..
Дата загрузки: 2022-02-28
Началось смертоносное наводнение. Затопило города, жители спасаются на крышах.
Эвакуации проводят в нескольких городах, включая Лисмор в 700 километрах от Сиднея.
[жительница Лисмора]:
«Живу здесь 30 лет и никогда не видела ничего подобного».
[жительница Лисмора]:
«Жду родителей, брата и двух собак, чтобы уехать. Вода дошла до второго этажа, никогда такого не было».
Число погибших возросло до восьми после того, как одного мужчину смыло, когда он пытался пересечь затопленную дорогу.
В Брисбене, третьем по величине городе Австралии, пострадало около 15 тысяч жилых домов.
Власти предупреждают, что наводнения продолжатся.
В Австралии сейчас лето, и обильные осадки на восточном побережье здесь привычны.
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