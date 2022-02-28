Тысячи людей получили распоряжение эвакуироваться в понедельник после того, как сильные ливни обрушились на восточное побережье..

В Австралии растёт число погибших от наводнения

Тысячи людей получили распоряжение эвакуироваться в понедельник после того, как сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии.

Началось смертоносное наводнение. Затопило города, жители спасаются на крышах.

Эвакуации проводят в нескольких городах, включая Лисмор в 700 километрах от Сиднея.

[жительница Лисмора]:

«Живу здесь 30 лет и никогда не видела ничего подобного». [жительница Лисмора]:

«Жду родителей, брата и двух собак, чтобы уехать. Вода дошла до второго этажа, никогда такого не было».

Число погибших возросло до восьми после того, как одного мужчину смыло, когда он пытался пересечь затопленную дорогу.

В Брисбене, третьем по величине городе Австралии, пострадало около 15 тысяч жилых домов.

Власти предупреждают, что наводнения продолжатся.

В Австралии сейчас лето, и обильные осадки на восточном побережье здесь привычны.

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