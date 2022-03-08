Десятки тысяч жителей Сиднея бежали от наводнения

Вот так дороги превращаются в реки. Сильные дожди продолжают затапливать штаты Австралии. Это Сидней. За сутки..

Вот так дороги превращаются в реки. Сильные дожди продолжают затапливать штаты Австралии.

Это Сидней. За сутки здесь выпало до 200 миллиметров осадков. Это очень много, если учитывать, что за весь март в этом регионе в среднем выпадает до 140 миллиметров.

На юге и западе города людей пришлось эвакуировать. Свои дома покинули десятки тысяч сиднейцев.

[Карлин Йорк, сотрудница службы спасения]:

«Опасность всё ещё сохраняется. Если кто-то сейчас на дороге или на улице, то помните, что дожди идут прямо сейчас, и вода не стекает в реки, не впитывается в землю. Есть очень большая вероятность, что реки снова могут разлиться».

Метеорологи прогнозируют, что дожди в ближайшее время не прекратятся.

[Дин Наррамор, сотрудник метеорологического бюро]:

«Впереди непростые 24 часа, даже наверное 48 часов. Даже если дождь прекратится в среду или четверг, а это произойдёт, то в реках всё ещё много воды».

В последние недели наводнения обрушились на многие восточные штаты Австралии, включая Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Вода отрезает города и смывает фермы, домашний скот и дороги.

С начала бедствия погибло уже девятнадцать человек. Большинство смертей выявили либо в затопленных домах, либо в автомобилях, когда люди пытались пересечь затопленные дороги.

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