Японские космические туристы вернулись с МКС

Японские космические туристы вернулись на Землю после 12-дневной миссии на МКС. Спускаемый аппарат «Союза» сел в..

Японские космические туристы вернулись на Землю после 12-дневной миссии на МКС. Спускаемый аппарат «Союза» сел в казахстанской степи. На нём прибыли миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано и командир корабля Александр Мисуркин.

Все трое чувствуют себя хорошо. Впереди – две-три недели реабилитации в Звёздном городке под Москвой.

Маэдзава – коллекционер и владелец компании по продаже одежды. Он оплатил два туристических места для полёта на российском корабле. С собой взял продюсера, который отвечал за съёмки путешествия. Позже бизнесмен выложит видео на свой YouTub-канал.

На МКС японец выполнял различные задания. Идеи подсказали пользователи Интернета. Оба туриста также поучаствовали в медицинском эксперименте в рамках научной программы станции. Он направлен на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.

Японский миллиардер говорит, что полёт на МКС – для него своего рода репетиция. В 2023 году он совершит полёт вокруг Луны на корабле компании SpaceX. Маэдзава ищет восемь человек для совместного путешествия. Это должны быть деятели искусства. Для них полёт будет бесплатным.

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