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Российские туристы не могут улететь из Болгарии

Российские туристы не могут улететь из Болгарии

Сотни российских туристов застряли на горнолыжных курортах Болгарии. Люди ищут способы вернуться домой. Евросоюз закрыл небо..

Дата загрузки: 2022-03-07

Российские туристы не могут улететь из Болгарии

Сотни российских туристов застряли на горнолыжных курортах Болгарии. Люди ищут способы вернуться домой. Евросоюз закрыл небо для всех российских самолётов.

Наталья прилетела в Банско с подругой. У них оплачены страховка, а также – дорога туда и обратно. Но как возвращаться, не имеют понятия.

[Наталья Самохина, туристка из России]:
«К сожалению, получилась такая ситуация, что небо сейчас закрыто, мы не можем улететь. Это очень для нас печально, мы очень расстроены, переживаем из-за того, что происходит».

Впрочем, у россиян остаётся возможность лететь домой через другие страны, которые не входят в состав ЕС. Но такой перелёт обойдётся недёшево. При этом у многих туристов перестали работать банковские карты.

[Георгий Диманов, владелец отеля]:
«Случившееся выходит за рамки разумного. Началась неразбериха, и гости ищут способы вернуться домой. Все рейсы отменены, и единственный вариант – лететь через Турцию или Сербию».

Банско лежит у подножий Пиринских гор. Считается самым низкобюджетным горнолыжным курортом в мире. Здесь любят отдыхать россияне, британцы и греки. Поскольку Болгария одобрила вакцину «Спутник V», туристы из России буквально заполонили местные курорты.

[Малин Бистрин, глава туристического союза в Банско]:
«Сезон начался хорошо. Стали больше бронировать номера. Мы подумали, что пандемия отступает, и можно сделать глоток свежего воздуха. Но, увы, гостиничный бизнес снова страдает, если не разрушается».

В других странах туристы попали в такую же ситуацию. По оценкам Российской ассоциации туроператоров, примерно 18 тысяч отдыхающих застряли в странах Карибского бассейна, в том числе – на Кубе. С Кубы пока не могут улететь 8000 туристов.
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