Российские туристы не могут улететь из Болгарии

Сотни российских туристов застряли на горнолыжных курортах Болгарии. Люди ищут способы вернуться домой. Евросоюз закрыл небо для всех российских самолётов.

Наталья прилетела в Банско с подругой. У них оплачены страховка, а также – дорога туда и обратно. Но как возвращаться, не имеют понятия.

[Наталья Самохина, туристка из России]:

«К сожалению, получилась такая ситуация, что небо сейчас закрыто, мы не можем улететь. Это очень для нас печально, мы очень расстроены, переживаем из-за того, что происходит».

Впрочем, у россиян остаётся возможность лететь домой через другие страны, которые не входят в состав ЕС. Но такой перелёт обойдётся недёшево. При этом у многих туристов перестали работать банковские карты.

[Георгий Диманов, владелец отеля]:

«Случившееся выходит за рамки разумного. Началась неразбериха, и гости ищут способы вернуться домой. Все рейсы отменены, и единственный вариант – лететь через Турцию или Сербию».

Банско лежит у подножий Пиринских гор. Считается самым низкобюджетным горнолыжным курортом в мире. Здесь любят отдыхать россияне, британцы и греки. Поскольку Болгария одобрила вакцину «Спутник V», туристы из России буквально заполонили местные курорты.

[Малин Бистрин, глава туристического союза в Банско]:

«Сезон начался хорошо. Стали больше бронировать номера. Мы подумали, что пандемия отступает, и можно сделать глоток свежего воздуха. Но, увы, гостиничный бизнес снова страдает, если не разрушается».

В других странах туристы попали в такую же ситуацию. По оценкам Российской ассоциации туроператоров, примерно 18 тысяч отдыхающих застряли в странах Карибского бассейна, в том числе – на Кубе. С Кубы пока не могут улететь 8000 туристов.

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