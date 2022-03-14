Космическая вода: фирма, которая поставляет жидкость на МКС

На эту очистную станцию поступает вода с гор, рек, озёр и колодцев севера Италии. Это Турин...

На эту очистную станцию поступает вода с гор, рек, озёр и колодцев севера Италии.

Это Турин. А компания называется SMAT. Ежегодно она производит более 300 миллионов кубометров питьевой воды.

БОльшая часть идёт жителям этого города, а также ещё в 200 небольших городков в округе.

А ещё часть уже 20 лет отправляют на орбиту астронавтам. Компания работает с франко-итальянской аэрокосмической фирмой Thales Alenia Space, поставляя воду на Международную космическую станцию.

Но теперь космические агентства смещают фокус на Луну и Марс. И в SMAT надеются, что будут производить воду и для длительных космических миссий.

[Армандо Кваццо, директор исследовательского центра]:

«Нам нужно выбирать элементы, которые не изменяют свойств воды, но позволяют сохранять её надолго. Наши исследования направлены на то, чтобы понять, каковы наилучшие доступные методы производства воды в космосе».

SMAT впервые отправила резервуар с H2O на Международную космическую станцию в 2008 году.

А самая недавняя миссия успешно прошла в 2014-м. Тогда в космос отправили три резервуара.

[Донателла Джиакоса, сотрудница компании]:

«Мы начали с двух разных типов воды. Одна была с очень низким содержанием солей, аналогичного американскому стандарту, и другая – богатая минералами по российским стандартам».

Из десяти литров земной воды получается всего литр космической. И стоимость её вместе с транспортировкой выливается примерно в 50 тысяч евро за литр.

При этом главная цель космических агентств – найти запасы воды на Марсе и Луне, чтобы использовать её для производства питьевой воды и топлива.

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