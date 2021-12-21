Что для жителей северных стран – обычная зимняя погода, для индийца – тяжёлое испытание. На север..

От людей до божеств: на севере Индии спасаются от морозов

Что для жителей северных стран – обычная зимняя погода, для индийца – тяжёлое испытание. На север Индии пришли непривычные морозы.

[житель Ладакха]:

«Сейчас минус 15. Пару дней назад было минус 20-21. После 21 декабря будет даже ещё холоднее».

Даже в гималайском регионе Ладакх люди не приспособлены к таким холодам. У многих нет тёплой одежды – кутаются во всё подряд.

Особенно тяжело бедным слоям населения. Ветхие жилища не обогреваются. У некоторых нет даже стен.

Туго приходится и чернорабочим.

[житель Джамму]:

«Последние четыре дня так холодно, что не хочется выходить из дома. Но зарплата сама собой не заработается. Очень холодно, греемся чаем и греем руки».

Одежду приходится искать не только для себя, но и для статуй божеств. Здесь уверены – они тоже мёрзнут.

[Руп Нарайан Шарма, священнослужитель]:

«В Бхопале очень холодно. К нашим Богам мы относимся как к самим себе, поэтому одели их в шарфы и шерстяную одежду».

Ну я для кого-то морозы в радость – можно покататься на коньках.

К слову, на западе Индии в Мумбаи сейчас плюс 30.

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