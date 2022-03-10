В Антарктиде нашли корабль, затонувший 107 лет назад

107 лет назад корабль «Эндьюранс» затонул у берегов Западной Антарктиды. А теперь его, наконец-то, нашли британские..

107 лет назад корабль «Эндьюранс» затонул у берегов Западной Антарктиды. А теперь его, наконец-то, нашли британские исследователи. Он покоится на глубине 3000 метров в море Уэдделла.

Судно принадлежало полярному исследователю Эрнесту Шеклтону. Оно было раздавлено льдами и затонуло в 1915 году. Корабль сохранился почти в идеальном состоянии. В холодной воде нет микроорганизмов и других морских существ, которые разрушают древесину.

[Дэн Сноу, историк]:

«Думаю, исследователь был бы очень счастлив. Теперь нельзя сказать, что «Эндьюранс» ушёл в небытие. Это просто конец главы».

Шеклтон планировал добраться на «Эндьюрансе» до Антарктиды и пересечь материк в самом узком месте. Когда корабль получил пробоину, экипаж сошёл на лёд. Шеклтон сделал всё, чтобы спасти команду.

После зимовки на льду он довёл экипаж на шлюпках по забитому льдами морю до острова Элефант. Оттуда с небольшой командой отправился на китобойную базу на Южной Георгии. Шеклтон стал первым, кто пересёк этот остров по суше и добрался до людей. В итоге после четырёх попыток исследователь спас весь экипаж, не потеряв ни одного человека.

На родине в Великобритании героические заслуги Шеклтона остались почти незамеченными, поскольку шла Первая мировая война.

[Дэн Сноу, историк]:

«Теперь все немного познакомятся с этой историей. И, надеюсь, она получит новую жизнь».

Эрнест Шеклтон умер в январе 1922 года во время очередной экспедиции в Антарктиду. Корабль «Эндьюранс» нашли спустя 100 лет после его смерти. Открытие сделали исследователи Фонда морского наследия Фолклендских островов. Судно пока не трогали. Его только засняли на видео с помощью высокоточной аппаратуры. Возможно, когда-нибудь корабль поднимут со дна и перевезут в музей. Но учёные говорят, что до этого ещё далеко.

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