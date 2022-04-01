Летающая обсерватория НАСА готовится к новой миссии

Летающая обсерватория НАСА приземлилась в аэропорту Сантьяго в Чили. В этом огромном «Боинге» находится телескоп-рефлектор, который..

[Эсекель Трейстер, астрофизик]:

«Вот там находится телескоп. Ночью корпус самолёта открывается так, чтобы (телескоп) мог изучать небо. Полученные данные записываются на приборы, потом они поступают на компьютеры, где сохраняются и анализируются».

Летающая обсерватория НАСА приземлилась в аэропорту Сантьяго в Чили. В этом огромном «Боинге» находится телескоп-рефлектор, который предназначен для астрономических наблюдений в инфракрасной области спектра.

Телескоп поднимают до высоты 13 километров. Так он оказывается выше основной массы пара атмосферы, который поглощает некоторые инфракрасные волны. Это позволяет получать изображения почти такие же качественные, какие получают космические обсерватории.

С помощью летающего телескопа можно изучать планеты, астероиды и кометы Солнечной системы, рождение и гибель звёзд, формирование звёздных систем и чёрные дыры в галактиках.

Boeing 747SP предназначен для сверхдальних перелётов. Его специально переоборудовали для проведения научной работы. В рамках проекта планируют совершить 32 полёта с начала июня до конца июля.

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