Экипаж из двух россиян и американца вернулся с МКС

Осталась позади очередная космическая миссия для трёх членов экипажа МКС. В казахстанской степи приземляется спускаемый аппарат корабля «Союз».

На Землю вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Операция прошла без происшествий. Экипаж чувствует себя хорошо.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля прошлого года на «Союзе МС-18» вместе с Олегом Новицким. На этом корабле осенью вернулись на Землю работники кино Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Они провели на станции 12 дней, снимая эпизоды художественного фильма.

Между тем экспедиция Дуброва и Ванде Хая длилась 355 суток. Оба установили рекорд длительности одного космического полёта по программе МКС. Раньше он принадлежал Михаилу Корниенко и американцу Скотту Келли. Их экспедиция длилась 340 суток.

В ходе миссии на МКС Дубров и Шкаплеров провели десятки научных экспериментов в области медицины, космической биологии, биотехнологии и физико-химических процессов.

В июле прошлого года Дубров вместе с Новицким встретил на МКС лабораторный модуль «Наука». В ноябре он уже вместе со Шкаплеровым встречал узловой модуль «Причал».

За время экспедиции Дубров совершил четыре выхода в открытый космос и в общей сложности провёл там почти 30 часов. Шкаплеров работал снаружи МКС один раз в течении семи часов.

Теперь российских космонавтов доставят на реабилитацию в Звёздный городок. Она продлится две-три недели. Позже Дубров и Шкаплеров отправятся в санаторий.

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