Власти Эквадора вернули контроль над тюрьмой, где вспыхнуло насилие

Правительство Эквадора вернуло себе контроль над тюрьмой в городе Куэнка. Внутри нашли 20 убитых. Они стали..

Правительство Эквадора вернуло себе контроль над тюрьмой в городе Куэнка. Внутри нашли 20 убитых. Они стали жертвами ожесточённых столкновений в минувшие выходные.

Насилие в исправительном учреждении «Эль-Тури» произошло в блоке камер строгого режима. Причиной стала борьба между членами одной банды за контроль в этом крыле.

Министр внутренних дел Патрисио Каррильо говорит, что тела шести человек в камерах нашли подвешенными. У одного были признаки отравления. Ещё пять тел были изуродованы.

[Патрисио Каррильо, министр внутренних дел Эквадора]:«Мы не позволим себя запугать и будем действовать с той силой, которую позволяет нам закон, чтобы дать гражданам надежду на возможность жить в достатке и спокойствии».

Чтобы восстановить контроль над тюрьмой, на место направили около 1000 сотрудников сил безопасности. Заключённых перевели в разные блоки, чтобы предотвратить дальнейшие стычки.

Насилие в тюрьмах для Эквадора не редкость. Так, в прошлом году оно унесло жизни более 310 заключённых. Власти говорят, что в основном убийства происходят во время стычек между членами разных наркокартелей.

В целом тюрьмы страны переполнены на 15%. В них содержится около 35 тысяч человек. Межамериканская комиссия по правам человека заявляет, что государство полностью забыло об этих учреждениях. Сегодня условия содержания людей крайне плохие.

Между тем президент-консерватор Гильермо Лассо обещает снизить уровень насилия. Он собирается досрочно освобождать заключённых, а также провести политические и социальные реформы.

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