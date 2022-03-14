Более десяти баллистических ракет было выпущено по северу Ирака. Как сообщили местные чиновники, снаряды поразили цели..

По иракскому Курдистану выпущено более 10 ракет с территории Ирана

[Зарян Азиз, житель Курдистана]:

«Я услышал очень громкий звук на соседней ферме. Мою машину сразу повредило: выбило все стёкла. Вы можете видеть, что я пострадал. Я немного прошёл и услышал ещё один взрыв, после чего небо озарилось».

Более десяти баллистических ракет было выпущено по северу Ирака. Как сообщили местные чиновники, снаряды поразили цели в районе города Эрбиль – столицы курдского региона. Погибших нет.

Пуски произвели с территории Ирана. Об этом сообщает разведка США. Официально ответственность на себя никто не взял. Впрочем, иранские СМИ написали, что удары нанесли по объектам израильской спецслужбы «Моссад» на территории Курдистана.

Ранее Иран обвинил Израиль в том, что тот с помощью ракетных ударов ликвидировал двух его генералов в Сирии. Они прибыли туда, чтобы консультировать режим Асада в вопросе так называемой борьбы с терроризмом.

В результате обстрела Эрбиля пострадало помещение местной радиостанции. Взрывы также прогремели в районе аэропорта, консульства США и американской военной базы.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими написал в своём Twitter: «Эрбиль устоит перед трусливыми атаками. Решительно осуждаю теракт в Эрбиле и призываю его стойкий народ сохранять спокойствие».

Ранее военная база, которая расположена в аэропорту Эрбиля, также подвергалась атакам. По ней запускали ракеты, а также наносили удары беспилотники. США возлагали ответственность на боевиков, которые получают поддержку от Ирана. Впрочем, в последние несколько месяцев подобных нападений не происходило.

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