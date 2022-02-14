Посольства разных стран вывозят своих дипломатов из Киева

Несколько стран закрыли свои посольства в Киеве и переместили дипломатов во Львов. В том числе Канада,..

Несколько стран закрыли свои посольства в Киеве и переместили дипломатов во Львов. В том числе Канада, США и Австралия.

В субботу спецслужбы США обнародовали специальное предупреждение, что возможное вторжение России на территорию Украины может произойти уже в ближайшую среду. Однако американские чиновники эту информацию не подтвердили.

Израиль вывозит из Киева родственников своих дипломатов. МИД страны также посоветовал своим гражданам воздержаться от путешествий в украинские города.

Как можно скорее покинуть Украину призвали своих граждан также Австралия и Новая Зеландия. Ранее это уже сделали Великобритания, Япония, Латвия, Норвегия, Нидерланды и Италия.

[Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии]:

«В качестве меры предосторожности мы решили призвать всех граждан Италии покинуть Украину и вернуться в Италию любыми коммерческими средствами. Мы также призываем воздержаться от поездок в страну».

Германия перенесла во Львов своё консульство из восточного города Днепр. Министр иностранных дел сказала, что страна сократит число своих дипломатов на территории Украины, но посольство в Киеве продолжит работу.

ОБСЕ также объявила, что некоторые страны решили эвакуировать своих граждан, работающих наблюдателями. В частности, американские работники ОБСЕ, по сообщениям СМИ, выезжали из Донецка. Также город покинули британские и датские наблюдатели.

Запад боится, что перемещение российских войск вдоль границы с Украиной свидетельствует о скором вторжении. Москва обвинения полностью отрицает и говорит, что это провокация.

При этом Россия также сказала, что «оптимизирует» число дипломатического персонала в стране. Однако и посольства, и консульства продолжат работать в штатном режиме.

Между тем, Байден и Путин больше часа проговорили по телефону. Американский президент сказал, что Россия должна вернуться к деэскалации и дипломатии. Он добавил, что Вашингтон готов и к другим сценариям, и что вторжение обернётся для Москвы серьёзными издержками.

Кремль пока итоги разговора не прокомментировал. Однако ранее Москва говорила, что США искусственно раздувают истерию, и что создаются предпосылки для возможных провокаций со стороны вооружённых сил Украины.

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