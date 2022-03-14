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Телеканал NTD

Без россиян туристический сектор Кубы может пострадать

Без россиян туристический сектор Кубы может пострадать

Песчаные пляжи Кубы почти опустели, поскольку российские туристы спешно вернулись домой. Теперь хрупкую экономику островного государства,..

Дата загрузки: 2022-03-14

Без россиян туристический сектор Кубы может пострадать

Песчаные пляжи Кубы почти опустели, поскольку российские туристы спешно вернулись домой. Теперь хрупкую экономику островного государства, возможно, ждут потрясения. Россияне давно полюбили отдых на кубинских курортах, а во время пандемии туристов из России здесь было ещё больше.

[Паоло Спадони, аналитик]:
«В 2021 году остров посетили 146 тысяч россиян. Это 40% общего числа туристов. В первые два месяца этого года россиян по-прежнему было больше, чем отдыхающих из других стран».

Ранее Евросоюз, а также США, Канада и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолётов. После этого с Кубы вывезли примерно 8000 россиян. Их отсутствие уже ощущают местные жители, которые живут за счёт туризма.

[продавщица сувениров]:
«Последние два года нашими главными покупателями были россияне. Они были постоянными гостями на острове, а теперь их значительно меньше, возможно, процентов на 80».

[предприниматель]:
«Туристов теперь намного меньше. Российские путешественники были нашими основными клиентами, а из-за кризиса их почти не осталось».

Власти Кубы готовились принять в этом году два с половиной миллиона туристов, в том числе 500 тысяч россиян. Но пока все рейсы из России на Кубу приостановлены.

Развивающаяся туристическая индустрия – жизненно важный источник иностранной валюты на Кубе. Её нехватка приводит к дефициту товаров, начиная от продуктов питания и медикаментов и заканчивая сырьём для сельского хозяйства и промышленности.

Впрочем, кубинские власти надеются, что отсутствие россиян сможет восполнить рост числа туристов из Евросоюза и Канады.
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