Женщина, ожидающая близнецов, получает невероятную новость

Беременная женщина пошла на обследование ко врачу, считая, что у неё двойня. Но во время УЗИ врач обнаружил ещё одного ребёнка.

Он сказал, что третий ребёнок был зачат через десять дней после двойни. Девочки родились на три месяца раньше срока и должны были находиться в инкубаторе для новорождённых. Их выписали из больницы спустя два месяца.

На канале TikTok женщина рассказывает о своём опыте мамы дочек-тройняшек. Пользователи следят за новостями и делятся своими.

Одна из женщин поделилась своей историей: «Пятилетний ребёнок пришёл со мной на УЗИ и увидел две головы. Ребёнок закричал: „Какой ужас!“ Он подумал, что у меня будет двухголовый ребенок».