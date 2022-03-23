Женщина неожиданно обрела крылатого друга

Шерил Эллисон гуляла в парке. Вдруг к ней подбежал большой гусь. Она заговорила с ним как со старым другом. Затем Шерил собралась идти домой. Гусь последовал за ней.

Женщина назвала его Хонком. Она вышла из парка на дорогу, а гусь, не отставая, шёл рядом. Пришлось Шерил вернуться в парк с гусём, а потом незаметно уйти. После этого случая она часто приходила к крылатому другу.

Хонк не умеет летать – он оказался домашним гусем. Вероятно, он у кого-то жил, а потом его бросили в парке возле пруда. Шерил решила помочь гусю и обратилась в Центр реабилитации диких животных. Его туда взяли. Теперь гусь живёт под присмотром и дружит с другими одомашненными птицами.