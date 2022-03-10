Индианка создала самый большой в мире торт в виде Миланского собора

Этот гигантский торт в виде Миланского собора можно назвать уникальным. Он вошёл во Всемирную книгу рекордов..
Дата загрузки: 2022-03-10
[Прачи Дхабал Деб, художница-оформитель]:
«Это съедобная копия Миланского собора – очень известного памятника в Италии. Меня очаровал этот архитектурный стиль. Но раньше я также создавала торты, вдохновлённые индийской и европейской архитектурами».
Длина торта – два метра, высота – метр 40, вес – 100 килограммов. Художница делала его месяц. Достижение зафиксировали представители Всемирной книги рекордов, которая издаётся в Лондоне.
[Прачи Дхабал Деб, художница-оформитель]:
«Для меня большая честь, что моё изделие объявили самым большим веганским тортом в мире. Мне выдали сертификат».
Королевскую глазурь обычно делают из сахарной пудры, лимонной кислоты, а также – яичного белка. Однако в Индии крем на основе яиц непопулярен. Поэтому Прачи разработала другой рецепт.
Художница получила уже много наград на разных конкурсах по приготовлению тортов.
Короткая ссылка на эту страницу: