Как хаски играет с близнецами, посмотрели более 6 млн раз

Хаски по кличке Джуно затеял игру с близнецами Хейли и Кейли. У девочек разных характер, и пёс учитывает это в игре.

Малышка в белой рубашке нежно гладит Джуно и тихонько смеётся, когда собака приближается к её лицу. Девочка в зелёной рубашке – более активная. Она размахивает руками, пытаясь привлечь внимание собаки. Джуно мягко играет с нежной малышкой и активнее – со второй. Он уделяет внимание каждой. Смотрите видео, которое просмотрели более 6 млн раз.

Хаски известны своим дружелюбным уравновешенным характером, поэтому родители спокойны, когда собаки играют с детьми. Специалисты считают, что важно знакомить малышей с хаски в раннем возрасте. Тогда хаски воспринимают малышей как часть своей стаи и всегда будут заботиться о них.