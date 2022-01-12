Самая пожилая женщина в мире получает поздравления в Twitter

Согласно Книге рекордов Гиннесса, 119-летняя Канэ Танака – самый старый из ныне живущих людей в мире. Она отметила день рождения 2 января 2022 года.

Японка родилась в 1903 году. Сейчас проживает в доме престарелых. Её родственники утверждают, что она не потеряла любознательности и поддерживает здоровье ума и тела, занимаясь математикой.

Танака вышла замуж в 19 лет за владельца магазина по продаже риса и работала до 103 лет. Танака пережила множество исторических событий, включая две мировые войны и испанский грипп 1918 года. «Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом… Она очень дальновидна – ей действительно нравится жить в настоящем», – сказал внук Танаки.

Дзюнко Танака сообщила в Твиттере о дне рождения своей прабабушки. Она опубликовала её фотографию в декабре 2021 года с надписью «Великое достижение. (Канэ Танака) дожила до 119 лет».

Дзюнко рассказала, что её прабабушка планировала нести олимпийский факел в марте 2021 года. «Возможно, я необъективна, потому что она моя родственница, но я думаю, что это просто потрясающе. Я хотела поделиться этим с миром, чтобы люди почувствовали вдохновение и её радость», – сказала Дзюнко.

В свой день рождения Канэ Танака получила поздравления от пользователей Твиттера.

Один из них написал: «Потрясающе, что в 119 лет она может смотреть прямо в камеру и жестом показать символ победы».