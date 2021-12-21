Рекордно низкая явка: в Гонконге прошли «патриотические» выборы

Это голосование назвали недемократическим, и оно прошло при рекордно низкой явке. В Гонконге, автономном регионе Китая,..
Дата загрузки: 2021-12-22
Раньше в парламент проходило много продемократических кандидатов. В этот раз избираться разрешили только утверждённым так называемым «патриотам».
Явка составила чуть более 30%. Для сравнения, в 2016 году голосовавших было в два раза больше.
Победу одержали пропекинские кандидаты. Правозащитники, активисты и западные правительства говорят, что голосование нельзя назвать демократическим. Основные оппозиционные партии не смогли получить ни одного кресла. Не будет в парламенте также умеренных демократов и независимых кандидатов.
Некоторые продемократические активисты назвали низкую явку осознанным бойкотом со стороны гонконгцев. Однако пропекинский лидер региона Кэрри Лам так не считает.
[Керри Лам, лидер Гонконга]:
«Думаю, избиратели имели свои причины, например, им могла помешать нынешняя атмосфера в обществе, качества кандидатов и даже погода в день голосования».
В 2019 году в Гонконге также выбирали глав районных советов. Голосование проходило на фоне волны антиправительственных выступлений. Тогда явка была рекордно высокой, и победу с большим отрывом одержали демократы.
Однако с тех пор ситуация в регионе очень изменилась. Пекин принял здесь закон о нацбезопасности, который позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. Максимальный срок – пожизненно.
Кроме того, компартия изменила правила всеобщих выборов. Она увеличила процент кандидатов, которых Пекин утверждает напрямую, и сократила число тех, кого избирают граждане.
Напомним, Великобритания передала Гонконг под управление КНР в 1997 году.
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