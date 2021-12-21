Рекордно низкая явка: в Гонконге прошли «патриотические» выборы

Это голосование назвали недемократическим, и оно прошло при рекордно низкой явке. В Гонконге, автономном регионе Китая,..

Это голосование назвали недемократическим, и оно прошло при рекордно низкой явке. В Гонконге, автономном регионе Китая, выбрали местный парламент. Хотя остров, бывшая британская колония, должен управляться по демократическим нормам, но всё больше влияния здесь оказывает правящая в Китае компартия.

Раньше в парламент проходило много продемократических кандидатов. В этот раз избираться разрешили только утверждённым так называемым «патриотам».

Явка составила чуть более 30%. Для сравнения, в 2016 году голосовавших было в два раза больше.

Победу одержали пропекинские кандидаты. Правозащитники, активисты и западные правительства говорят, что голосование нельзя назвать демократическим. Основные оппозиционные партии не смогли получить ни одного кресла. Не будет в парламенте также умеренных демократов и независимых кандидатов.

Некоторые продемократические активисты назвали низкую явку осознанным бойкотом со стороны гонконгцев. Однако пропекинский лидер региона Кэрри Лам так не считает.

[Керри Лам, лидер Гонконга]:

«Думаю, избиратели имели свои причины, например, им могла помешать нынешняя атмосфера в обществе, качества кандидатов и даже погода в день голосования».

В 2019 году в Гонконге также выбирали глав районных советов. Голосование проходило на фоне волны антиправительственных выступлений. Тогда явка была рекордно высокой, и победу с большим отрывом одержали демократы.

Однако с тех пор ситуация в регионе очень изменилась. Пекин принял здесь закон о нацбезопасности, который позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. Максимальный срок – пожизненно.

Кроме того, компартия изменила правила всеобщих выборов. Она увеличила процент кандидатов, которых Пекин утверждает напрямую, и сократила число тех, кого избирают граждане.

Напомним, Великобритания передала Гонконг под управление КНР в 1997 году.

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