Макрон выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон будет баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил в письменном обращении..

Президент Франции Эмманюэль Макрон будет баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил в письменном обращении к гражданам, которое опубликовали французские СМИ.

44-летний Макрон давно говорил, что хочет участвовать в выборах. Однако объявил об этом только за день до того, как закончится приём заявок от кандидатов.

Президентские выборы намечены на 10 апреля. При необходимости через две недели пройдёт второй тур. У Макрона будет одиннадцать соперников. Но, согласно опросам, его кандидатуру уже многие поддерживают.

[Анри Валлар, аналитик]:

«Быть президентом – это плюс для кандидата».

Ранее Макрон девять раз обращался к нации в связи с пандемией коронавируса. По мнению экспертов, президент уже продемонстрировал способность справляться с кризисом. Многие ему доверяют, что ставит его в более выгодное положение.

Ожидается, что главными соперниками Макрона станут политики с правыми взглядами Валери Пекресс, Эрик Земмур и Марин Ле Пен, которая участвовала в выборах 2012 и 2017 годов.

[Анри Валлар, аналитик]:

«Из трёх правых и крайне правых кандидатов наибольшего успеха могла бы добиться Марин Ле Пен».

Впрочем, аналитики считают, что и у неё мало шансов победить Макрона. Однако точно предсказать результаты выборов невозможно, поскольку ситуация всегда может неожиданно измениться.

Между тем во Франции за месяц до выборов отменят паспорта вакцинации. Сейчас их нужно предъявлять при посещении кафе, музеев и других общественных мест. Также французам больше не понадобятся маски в помещениях. Исключение – общественный транспорт. Власти заявили, что смягчают карантинные меры на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

Короткая ссылка на эту страницу: