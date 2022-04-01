Рекордная инфляция во Франции мешает Макрону переизбраться

Инфляция во Франции достигла в марте рекордно высокого уровня. Потребительские цены выросли на 1,6%. Это намного..

[житель Франции]:

«Нам страшно, потому что мы на пенсии, а размер этих пенсий остаётся прежним. Их повышали очень давно, и наша покупательская способность теряется. Нам уже трудно даже купить еду».

Инфляция во Франции достигла в марте рекордно высокого уровня. Потребительские цены выросли на 1,6%. Это намного больше, чем прогнозировали экономисты. В целом за 12 месяцев инфляция составила 5,1%.

Дорожает всё: от продуктов питания до топлива. Рыбаки говорят, что теперь им не выгодно выходить в море.

[житель Франции]:

«Инфляция оказала на нас очень большое влияние из-за цен на топливо. Всё очень сложно. Рыбаки должны выходить в море, но рыбы недалеко от берега осталось мало. Они должны идти дальше, но это расходы на топливо».

Инфляция стала большой проблемой для Эмманюэля Макрона, который через несколько дней хочет переизбраться на второй президентский срок.

[житель Франции]:

«Здравствуйте, господин президент. У меня к вам вопрос. Мне интересно, что вы делаете в отношении стоимости жизни, поскольку я как отец, которому 46 лет, не могу жить на свою зарплату. Это нормально?» [Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Нет. Но магической формулы нет, это правда. Для цен на топливо нет магической формулы. Что касается стоимости жизни, мы выделили 20 миллиардов евро». [житель Франции]:

«Я согласен с вами, господин президент, но сегодня я ничего не знаю о 20 миллиардах евро. Знаете, почему? У меня нет права ни на что, я постоянно только плачУ».

До сих пор правительству Франции удавалось удерживать инфляцию ниже, чем в большинстве других стран еврозоны. Этого добивались благодаря субсидиям в газовый и энергетический сектор.

[житель Франции]:

«И так каждые выборы. Мы настроены немного скептически. Даже если будет новый президент, сильно ничего не изменится».

Санкции в отношении России также могут ещё больше ускорить инфляцию не только во Франции, но и во всей зоне евро.

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