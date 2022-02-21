Греция начнёт летний сезон рекордно рано

[Василис Кикилиас, министр туризма Греции]:

«Греция открыта для всех. С сегодняшнего дня».

Так министр туризма страны даёт старт туристическому сезону. Фактически он начинается 1 марта. И это раньше, чем в предыдущие годы.

Василис Кикилиас говорит, что мир устал от пандемии, и поэтому предстоящий летний сезон будет очень оживлённым.

[Василис Кикилиас, министр туризма Греции]:

«Люди хотят путешествовать, наслаждаться отпуском, тратить деньги. Думаю, Греция – направление номер один для путешественников».

Крупные греческие туроператоры и авиакомпании планируют растянуть сезон с марта по декабрь. А это означает, что и отели откроются раньше.

Впрочем, некоторые ограничения остаются. Так, двери открыты только для вакцинированных путешественников. Хотя им уже не нужен негативный тест.

Два года пандемии стали настоящей катастрофой для туризма Греции.

Например, в 2019 году 33 миллиона туристов принесли отрасли 18 миллиардов евро дохода.

А в 2020-м страну посетило лишь 7 миллионов гостей, а доход составил 4 миллиарда евро.

В прошлом году туризм принёс 10,5 миллиардов.

Экономисты считают, что благодаря хорошему сезону экономика Греции в 2022-м вырастет на 4,5-5%.

На индустрию приходится пятая часть ВВП страны. Каждый пятый грек так или иначе связан с туризмом.

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