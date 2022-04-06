Редкий рисунок Микеланджело выставят на аукцион за 30 млн евро

30 миллионов евро – такой будет стартовая цена этого ранее неизвестного рисунка Микеланджело на аукционе в..

30 миллионов евро – такой будет стартовая цена этого ранее неизвестного рисунка Микеланджело на аукционе в Париже. В 1907 году его продали как работу учеников великого художника. Потом о рисунке надолго забыли.

Однако в 2019-м специалист аукционного дома Christie’s признал набросок одним из произведений искусства Микеланджело. Позже это подтвердил профессор истории искусств Кембриджского университета.

[Стейн Алстенс, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Этот рисунок – одно из самых захватывающих открытий в области работ старых мастеров за долгое время. Микеланджело нарисовал его в возрасте примерно 20 лет. В то время он жил во Флоренции, своём родном городе».

Рисунок датируется концом XV века. На нём изображена часть сцены с фрески «Крещение неофитов», написанной мастером флорентийской школы Мазаччо.

[Стейн Алстенс, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Изображение человеческого тела стало очень важной частью (творчества Микеланджело), что проявляется как в скульптурах – можно вспомнить статую Давида во Флоренции, – так и во многих фигурах, которые он нарисовал в Сикстинской капелле».

Этот рисунок – одна из немногих работ Микеланджело, находящихся в частных коллекциях. Считается, что их менее десяти.

Ранее работа была объявлена национальным достоянием Франции. Это запрещало её вывоз из страны в течение 30 месяцев. Недавно французское правительство отменило ограничение. Так что теперь рисунок сможет купить коллекционер из любой страны.

Работу Микеланджело сначала выставят на обозрение публики в Нью-Йорке и Гонконге. А 18 мая она уйдёт с молотка в Париже.

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