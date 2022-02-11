Евросоюз выделит 150 млрд евро на развитие Африки

Евросоюз привлечёт 150 миллиардов евро для инвестиций в Африку. Это будет сделано в рамках программы «Глобальные..

Евросоюз привлечёт 150 миллиардов евро для инвестиций в Африку. Это будет сделано в рамках программы «Глобальные ворота». Она станет ответом ЕС на китайскую стратегию «Один пояс, один путь».

О старте программы объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Сенегала в Дакаре.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«»Глобальные ворота» – это инвестиции в стратегическую инфраструктуру, промышленную инфраструктуру, а также – в здравоохранение, образование и молодёжные программы».

ЕС планирует вложить средства в развитие здравоохранения, энергетики и транспорта. На это будут выделять примерно 20 миллиардов евро в год. При этом от африканских стран потребуют соблюдать демократические нормы и верховенство права.

В Европе ожидают, что такая стратегия поможет сократить поток нелегальных мигрантов из Африки, которые часто бегут от нищеты и безработицы.

В рамках стратегии «Глобальные ворота» Евросоюз планирует до 2027 года привлечь 300 миллиардов евро для инвестиций в развитие инфраструктуры в разных странах мира. Деньги на это пойдут не из бюджета ЕС. Их будут привлекать с помощью грантов, займов и другими способами.

Программа Евросоюза была утверждена в декабре прошлого года. Тогда в Еврокомиссии отметили, что она станет хорошей альтернативой китайским инвестициям.

Многие западные правительства считают инициативу «Один пояс, один путь» попыткой компартии Китая расширить своё влияние. В обмен на деньги Китай часто требует от стран поддерживать его политический курс. Кроме того, многие страны жалуются на несправедливые условия возврата займов, из-за которых их долги только растут.

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