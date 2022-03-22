Мексиканская ферма по разведению осьминогов избавляет моря от рыбных отходов

Этот осьминог родился в неволе в рыбацком посёлке на мексиканском полуострове Юкатан. Это уникальная ферма, которую..

Этот осьминог родился в неволе в рыбацком посёлке на мексиканском полуострове Юкатан. Это уникальная ферма, которую основали 15 лет назад.

Здесь придумали эффективный метод выращивания этих головоногих моллюсков. Их очень трудно разводить в неволе.

[Сара Макналти, биолог]:

«Это животные-одиночки. Обычно при их разведении на фермах нужно, чтобы их было много в относительно небольшом пространстве. Но вместе они не будут счастливы».

Основал предприятие морской биолог Карлос Росас. Он придумал и очень эффективный способ кормить осьминогов. Для этого используют рыбные отходы с других предприятий.

Это кишки и головы, которые в противном случае просто выбросили бы обратно в море.

Все отходы смешивают в машине, создавая пастообразную субстанцию. Затем она превращается в гранулы. Похоже, осьминогам такая еда нравится. Для рыбаков это тоже беспроигрышный вариант.

[Карлос Росас, биолог]:

«Это хорошо для рыбной промышленности, потому что вместо того, чтобы выбрасывать отходы, они на них заработают. Мы хотим сделать рыбную промышленность более эффективной, в то же время улучшить производство осьминогов».

Изначально ферму создали как место, где могут заработать безработные женщины. Но теперь здесь также трудятся пожилые рыбаки, которые уже не могут выходить в море.

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