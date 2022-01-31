Улицы превратились в реки: смертоносное наводнение в Сан-Паулу

Около полумиллиона человек были вынуждены срочно бежать из-за смертоносных наводнений в Бразилии. Бедствие началось в выходные..

Около полумиллиона человек были вынуждены срочно бежать из-за смертоносных наводнений в Бразилии. Бедствие началось в выходные в результате ливней. Страдает крупнейший штат страны – Сан-Паулу.

[житель Каейраса]:

«Есть много мест, где река вышла из берегов».

Сообщается о 19 погибших в пяти городах. В том числе три члена одной семьи погибли в городе Эмбу, когда на их дом сошёл оползень. Ещё троих человек смыло водой. Среди погибших – четверо детей.

[Жуан Дория, губернатор штата Сан-Паулу]:

«Я прибыл сюда посмотреть, что происходит и на интенсивность дождя. К сожалению, в этом регионе также речь об оползнях, пострадавших и погибших. Доклады очень печальные».

Губернатор штата пообещал выделить пострадавшим городам около 3 миллионов долларов на срочную помощь.

Это не первый раз с начала года, когда Бразилия страдает от наводнений. Так, ранее 19 человек погибло в штате Минас-Жерайс. С декабря смертоносные наводнения были и на северо-востоке страны. А на среднем западе наводнение повредило сбору урожая.

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