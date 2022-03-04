В зоопарке Перу вылупились четыре детёныша редкого крокодила

Четырёх детёнышей крокодила представили публике в зоопарке Уачипа в Перу. Три самки и самец родились чуть..

[Хосе Флорес, смотритель]:

«Эти животные находятся под угрозой исчезновения из-за многих факторов. Мы разводим их в зоопарке Уачипа, чтобы помочь сохранить популяцию».

Четырёх детёнышей крокодила представили публике в зоопарке Уачипа в Перу. Три самки и самец родились чуть больше месяца назад. Они принадлежат редкому виду острорылый крокодил.

В зоопарке не только разводят редкие виды, но и дают кров животным и птицам, спасённым от контрабандистов.

[Селия Диас, смотрительница]:

«В Перу широко распространена торговля животными, и это вредит природе. К нам часто попадают спасённые черепахи, попугаи и обезьяны».

Острорылые крокодилы обитают в Южной и Северной Америке. Они способны жить даже в солёной воде. Эти зубастые рептилии вырастают до трёх-четырёх метров в длину. Самые крупные самцы могут вырастать до пяти с половиной метров и весить почти тонну.

Эти хищники опасны для человека и в некоторых регионах нападают на людей чаще, чем акулы. Острорылые крокодилы бегают со скоростью 16 километров в час, а плавают в два раза быстрее.

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