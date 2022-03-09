Впервые помёт выдр выжил в одном из зоопарков США

Впервые в этом зоопарке радуются подобному пополнению. Здесь выжил целый помёт выдр. Раньше в питомнике, который..

Впервые в этом зоопарке радуются подобному пополнению. Здесь выжил целый помёт выдр. Раньше в питомнике, который находится в американском округе Милуоки, такого не было никогда.

Три маленьких самца и одна самка. Они родились ещё 7 февраля. Их родителей зовут Маларки и Шемрок.

Работники зоопарка говорят, что самка Шемрок – очень внимательная мама и постоянно следит за своим потомством. А маленькие выдры чувствуют себя хорошо, здоровы и правильно развиваются.

Четверых малышей пока не показывают публике. Они будут в закрытом вольере ещё несколько месяцев. Им также пока не придумали имена.

Когда-то выдры населяли всю территорию США. Однако теперь во многих штатах их не осталось. Примечательно, что зимой они совершают многокилометровые миграции, чтобы найти водоёмы, не затянутые льдом.

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