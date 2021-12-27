Сириец Мохамад вспоминает, как ещё в школе ездил на экскурсии к археологическим памятникам. Но он и..

Жизнь на руинах: как сирийцы живут на развалинах V столетия

Сириец Мохамад вспоминает, как ещё в школе ездил на экскурсии к археологическим памятникам. Но он и не думал, что один из таких памятников однажды станет его домом.

Последние два с половиной года он с семьёй живёт в палатке на древних руинах близ турецкой границы. Бежал, когда сирийская армия начала наступление на территории на севере, захваченные в то время повстанцами.

[Мохамад Отаман, бежавший из дома сириец]:

«Летом нас донимают скорпионы, змеи, кругом грязь и другие проблемы. А зимой холодно, палатки не защищают от плохой погоды. Ситуация безнадёжная. Системы здравоохранения нет вообще».

Здесь живёт несколько десятков семей. Камнями с руин прижимают свои палатки, чтобы их не унёс ветер.

Их одежда сохнет на верёвках, натянутых между палатками и древними каменными портиками. А их дети лазят по стенам этой необычной, но опасной игровой площадки.

[Махмуд Абу Халифа, бежавший из дома сириец]:

«Очень печально. У нас нет возможности жить в другом лагере, кроме этого. Как видите, дети в ужасающих условиях, а зима – холодная».

Эти люди перебиваются случайными заработками. Иногда нанимаются на фермы собирать оливки. Иногда делают что-то другое. Но бывает, что работы нет. Дети в школу не ходят.

История этих руин уходит корнями в V век. Когда-то тут было раннее поселение христиан. Теперь это место популярно среди переселенцев, поскольку платы за проживание никто не требует. В других местах не так. Часто владельцы земли устанавливают арендную плату.

В целом на севере Сирии проживает около двух миллионов 800 тысяч переселенцев. Более полутора миллионов – в специальных лагерях.

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