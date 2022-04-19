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Видео не для слабонервных: женщина падает в щель между движущимся поездом и платформой

Видео не для слабонервных: женщина падает в щель между движущимся поездом и платформой

Кадры не для слабонервных. Железнодорожная платформа в Аргентине. Город Гонсалес-Катан в провинции Буэнос-Айрес. Женщина неожиданно теряет..

Дата загрузки: 2022-04-20

Видео не для слабонервных: женщина падает в щель между движущимся поездом и платформой
Кадры не для слабонервных. Железнодорожная платформа в Аргентине. Город Гонсалес-Катан в провинции Буэнос-Айрес.

Женщина неожиданно теряет равновесие и… падает между движущимся поездом и платформой.

[сотрудник станционной охраны]:
«Вызывает станционная команда. Пожалуйста, включите камеру. У нас женщина упала на пути».

Каким-то чудом женщина оказалась жива и в сознании.

[сотрудник станционной охраны]:

«Мы вызвали скорую 911».

Пострадавшую отправили в местную больницу. Её жизни ничто не угрожает.

[сотрудник станционной охраны]:
«Скорая приехала. Она отвезёт женщину в больницу».

Этот инцидент произошёл ещё 29 марта, но видео с камеры наблюдения обнародовали только сейчас.
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