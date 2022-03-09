Сотни россиян уезжают на поезде из Петербурга в Хельсинки

Сотни россиян ежедневно приезжают в столицу Финляндии на скоростном поезде из Санкт-Петербурга. Это единственный железнодорожный маршрут..

Сотни россиян ежедневно приезжают в столицу Финляндии на скоростном поезде из Санкт-Петербурга. Это единственный железнодорожный маршрут между Россией и Евросоюзом, который не закрылся после введения санкций Западом.

Для Филипа, его жены и дочери поездка в Хельсинки должна была стать плановым четырёхдневным отдыхом. Но теперь они не знают, когда вернутся.

[Филип, пассажир]:

«Люди, которые понимают, что на самом деле происходит, очень расстроены. Я знаю, что несколько моих друзей и коллег либо уже уехали, либо отчаянно пытаются это сделать».

Фёдор встречает на вокзале свою девушку из Санкт-Петербурга. Надеется, что она останется здесь.

[Фёдор, россиянин, живущий в Финляндии]:

«Я не уверен, что она переезжает в Финляндию на постоянное жительство, но многие люди, безусловно, этого хотят. Мы (с ней) всё обсудим».

Ислам Биджиев, наоборот, едет в Россию.

[Ислам Биджиев, россиянин, живущий в Чехии]:

«Моя главная цель – увидеться с друзьями. Подозреваю, что в будущем больше не будет такой возможности. Надеюсь, всё будет не так плохо, но кто знает?»

Ежедневно в Хельсинки из Петербурга ходит два поезда. Раньше они были почти пустые, но теперь свободных мест нет: на них прибывают по 700 человек. Из-за карантинных ограничений билеты могут купить только граждане России и Финляндии. Финский железнодорожный оператор просит российские власти разрешить допуск на борт поезда людям и других национальностей.

[Виктория Хурри, сотрудница компании VR Group]:

«Мы ведём переговоры о запуске третьего поезда, который будет ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки со следующей недели. Но надо дождаться ответа властей».

Ещё сотни россиян пытаются выехать в ЕС на автомобилях через границы Эстонии и Латвии.

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