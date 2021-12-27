Восточную Турцию накрыло снегом

Восточную Турцию в преддверии Нового года засыпало снегом. Это первый сильный снегопад нынешней зимой. На острове..

Восточную Турцию в преддверии Нового года засыпало снегом. Это первый сильный снегопад нынешней зимой.

На острове Ахтамар в провинции Ван туристы фотографируются на фоне древней армянской церкви. Её построили 1100 лет назад. За прошедшие годы она почти не изменилась. Сейчас это музей, где религиозную службу проводят только раз в год.

Ещё больше осадков выпало в провинции Муш. Здесь высота снега местами достигает четырёх метров. При этом температура ниже, чем обычно в это время года.

Стихия вызвала настоящий коллапс. В некоторых горных посёлках дома полностью засыпало снегом. Более 60 деревень отрезаны от мира, поскольку по дорогам пока не проехать.

Также в некоторых городах начались перебои с электричеством, а общественный транспорт ходит нерегулярно. Из-за снегопадов власти временно закрывают школы.

На востоке Турции резко континентальный климат. Зима здесь длится с ноября по май. Холоднее всего – в январе и феврале. Днём температура опускается до минус четырёх, а ночью – до минус 12.

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