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Не ходят паромы и поезда: из-за вспышки COVID Гонконг ограничил работу транспорта

Не ходят паромы и поезда: из-за вспышки COVID Гонконг ограничил работу транспорта

Морги Гонконга работают на пределе возможностей. Коронавирусная волна застала город врасплох. Если ещё в начале февраля..

Дата загрузки: 2022-03-04

Не ходят паромы и поезда: из-за вспышки COVID Гонконг ограничил работу транспорта
Морги Гонконга работают на пределе возможностей. Коронавирусная волна застала город врасплох. Если ещё в начале февраля здесь фиксировали около 100 новых случаев COVID в сутки, то теперь эта цифра превышает 56 тысяч. Умирает более 140 человек в день.

Недавно здесь объявили о массовом тестировании всех граждан. Одновременно вводят коронавирусные ограничения.

Сократили число рейсов оператор метро Гонконга, автобусные и паромные компании. Одна из крупнейших сетей супермаркетов изменила режим работы.

Департамент транспорта заявил, что приостановят 98 автобусных маршрутов, поскольку операторы сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы. Многие болеют COVID. Также значительно сократился пассажиропоток из-за строгих мер социального дистанцирования.

[житель Гонконга]:
«Думаю, властям больше стоит сфокусироваться на распределении ресурсов и обеспечении транспорта для граждан. Ограничение движения транспорта приносит людям много неудобств. И вирус быстрее распространяется, когда в салоне много людей».

Два паромных оператора, которые курсируют через городскую гавань между главным островом Гонконг и полуостровом Коулун, заявили, что приостановят работу до дальнейшего уведомления. Что касается городского метро, то движение прекратят на восьми линиях.

Гонконг – автономный регион, который находится под управлением КНР. До 1997 года он был британской колонией.
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