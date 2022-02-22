На Сицилии снова извергается Этна

Массивный столб дыма и пепла высотой 12 километров поднимается в небо над Сицилией. Здесь снова извергается..

Массивный столб дыма и пепла высотой 12 километров поднимается в небо над Сицилией. Здесь снова извергается Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Полдня из кратера выливалась раскалённая лава. Сейчас поток остановился.

Извержение вынудило закрыть аэропорт города Катания. Все рейсы отменены. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

Этна – это стратовулкан. Его высота постоянно меняется. Во время извержений он становится выше, а в промежутках происходят обрушения. Сейчас высота вулкана – 3357 метров.

На склонах Этны много кратеров – активных, неактивных и таких, которые только выпускают дым. Вулкан извергается часто, иногда по несколько раз в год. Обычно извержение не приносит больших разрушений и не приводит к жертвам.

Этна популярна среди туристов. Восхождение на вулкан можно совершить по трём маршрутам. На вершине горы путешественников может встретить сильный ветер, дождь и туман.

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