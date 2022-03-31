«Нам страшно»: жители вулканического острова Сан-Жоржи ожидают бедствия

Гуляя по пустынным улицам острова Сан-Жоржи, местные жители с опаской поглядывают в сторону вулкана. Он не..

Гуляя по пустынным улицам острова Сан-Жоржи, местные жители с опаской поглядывают в сторону вулкана. Он не извергался с 1808 года. Но есть все предпосылки, что гора скоро может проснуться.

За последние две недели здесь зафиксировали более 20 тысяч небольших землетрясений. Самое сильное было магнитудой 3,8.

Теперь население этого острова в Азорском архипелаге, который принадлежит Португалии, боится либо извержения, либо сильного землетрясения.

[Жорже Беттенкорт, житель острова]:

«Страшно. Нам очень страшно, но мои бабушки и дедушки это пережили. Родители это тоже пережили. Я прекрасно помню, какое здесь было землетрясение в 1964 году. Намного страшнее, чем это. Здания тоже были другими. Сейчас у нас больше уверенности, поскольку постройки качественнее».

Многие жители Сан-Жоржи уже эвакуировались по морю или воздуху. Также постояльцев домов престарелых переместили на восточную часть острова. Впрочем, некоторые не сильно переживают.

[Джон Беттенкорт, житель острова]:

«Для меня это нормально. Я на вулканическом острове, и это часть нашей повседневной жизни. Сейчас есть какая-то активность, но она может и прекратиться, или ситуация может повториться через месяц-два».

Управление гражданской защиты призывает примерно 8400 жителей в самых уязвимых районах сохранять бдительность, поскольку вулкан стал немного активнее. Сейчас уровень вулканической опасности достиг четвёртой отметки. Это означает, что есть реальная вероятность извержения, но она пока не является неизбежной.

Короткая ссылка на эту страницу: