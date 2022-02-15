Незавидный рекорд: турок 14 месяцев сдаёт положительные тесты на COVID

Когда житель Стамбула Музаффер Каясан заразился COVID, думал, что умрёт, поскольку у него лейкемия. Прошло 14..

Когда житель Стамбула Музаффер Каясан заразился COVID, думал, что умрёт, поскольку у него лейкемия. Прошло 14 месяцев, мужчина жив. Это радует, но удивительно другое. Он сдал уже 78 тестов на коронавирус, и все положительные. Врачи говорят, что у 56-летнего Каясана самая длительная в Турции непрерывная инфекция COVID-19.

[Музаффер Каясан, заражённый ковидом]:

«Думаю, это женский вариант COVID. Он не может без меня жить».

Хотя Каясан шутит, ему нелегко. Девять месяцев пролежал в больнице, а последние пять провёл в одиночестве у себя в квартире. Сын и внучка его навещают, но общаться приходится на расстоянии.

[Гохан Каясан, сын заражённого ковидом]:

«Мой отец – позитивный человек. Мы всё время ему говорили, какой он позитивный, и теперь он стал позитивным (для COVID) и не может вернуться к негативному».

По мнению врачей, инфекция у Каясана длится так долго из-за ослабленного иммунитета.

[Чагри Буке, врач-инфекционист]:

«У этого пациента тесты дают положительный результат более 440 дней. До сегодняшнего дня о подобных случаях не сообщалось».

В Турции с положительным тестом на коронавирус вакцинироваться нельзя. Сначала надо выздороветь. Кроме того, медицинское исследование показало, что у каждого четвёртого пациента с раком крови антитела не вырабатываются даже после двух доз вакцины.

Между тем за Каясаном постоянно наблюдают, чтобы отследить, не сформируется ли в его организме новый мутировавший штамм коронавируса. Это нужно, чтобы не допустить его распространения.

Короткая ссылка на эту страницу: