В бедные районы Найроби проводят дешёвый Интернет

Кениец Даниэль Нзома – IT-специалист. Тестирует компьютерные программы для беспилотной техники, которую используют в сельском хозяйстве. Его работа зависит от надёжного и быстрого Интернета. И раньше в этом бедном районе Найроби он был не доступен.

[Даниэль Нзома, житель Найроби]:

«Если нет Интернета, то невозможно работать из дома. К тому же Интернет должен быть надёжным».

Решить проблему помог местный стартап. Он использует недорогое оборудование, чтобы провести сверхскоростной Интернет в бедные районы Найроби. Абоненты платят 22 доллара в месяц. Это примерно в два раза дешевле, чем у других провайдеров. Трафик безлимитный.

Стартап подключил к дешёвому Интернету уже 12 тысяч зданий. Также он обслуживает киберкафе. Всё это создаёт больше возможностей для работы, учёбы и торговли.

Кения – одна из самых развитых стран Африки в сфере пользования Интернетом. В начале этого года во Всемирную сеть выходили уже 42% кенийцев. Однако качество связи часто бывает низким. Стартап надеется устранить эту «цифровую пропасть» в Кении и других африканских странах.

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