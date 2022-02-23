По вечерам после работы британка Никола отключает отопление и кутается с дочкой в одеяло с бутылкой..

Британцы мёрзнут под одеялами, но не включают отопление

[Никола Фрапе, жительница Англии]:

«Но отопление не включаем, поскольку дополнительный слой одеяла для нас бесплатный, а отопление просто опустошит банковский счёт».

По вечерам после работы британка Никола отключает отопление и кутается с дочкой в одеяло с бутылкой горячей воды.

Она, как и миллионы британцев, пострадала из-за роста цен. По данным Банка Англии, инфляция в этом году – самая высокая за последние 30 лет.

После того как электроэнергия подорожала на 54%, люди начали экономить на всём.

[Деннис Фаррант, житель Англии]:

«Иногда я моюсь в холодной воде. А в будущем придётся ещё больше затянуть пояс».

Для многих спасением становятся так называемые банки еды. Это точки раздачи бесплатных продуктов питания. Их организовывают благотворительные организации. Сюда теперь приходит около 500 семей, включая и тех, кто раньше сам жертвовал продукты.

[Джеки Гордон, жительница Англии]:

«Вчера легла спать голодной. Мне нечего есть, потому что нужно оплачивать счета, платить за аренду. Не хочу, чтобы меня выселили». [Уильям Макгрэнэган, основатель пищевого банка]:

«У некоторых семей счётчики не намотали и 20 фунтов. Они отключают электричество, отключают отопление. Мы даём им продукты, но они даже не могут приготовить из них еду».

Правительство обещает, что снижение уровня жизни – кратковременное явление. Экономисты в этом не уверены.

[Ребекка Макдональд, экономист]:

«Несмотря на то, что зарплаты и выплаты в апреле увеличатся, это всё равно будет несоизмеримо с ростом цен».

Инфляция в Великобритании в прошлом году достигла 5,5%. Это самый высокий рост с 1992 года.

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