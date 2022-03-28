Как обнимаются пёс и лошадь

Ребекка работает с лошадьми. В 2017 году она принесла домой двухмесячного щенка австралийской овчарки. Назвала его Орионом. Однажды женщина взяла щенка на конюшню.

Малыш пошёл исследовать новую территорию. Его долго не было, и Ребекка стала искать щенка. Она нашла его в стойле лошади по кличке Дестини. Щенок тянулся к морде лошади, пытаясь её лизнуть. С тех пор они стали лучшими друзьями.

«Утром Дестини обычно пасётся на поле. Когда она чувствует, что пёс пришёл к конюшне, сразу бежит к нему», – рассказала Ребекка.

Друзья много времени проводят вместе. Орион вылизывает морду Дестини, а лошадь лижет спину своего пушистого друга. Порой пёс становится на задние лапы, стараясь обнять лошадь. Они любят гоняться друг за другом и вместе есть траву.

Иногда Ребекка, Орион и Дестини вместе ходят в походы. Орион обычно бежит впереди. Время от времени он оглядывается, проверяя рядом ли подруга-лошадь. Ребекка говорит, что, когда видит дружбу лошади и пса, на сердце становится тепло. Смотрите видео.

