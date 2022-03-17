Как развлекает себя петух, который живёт в доме

Мэри Боуман узнала в Facebook о цыплёнке, которого посчитали несимпатичным и захотели от него избавиться. Мэри решила забрать его себе. Раньше у неё уже жил петух, и она знает, как ухаживать за птицами.

Женщина назвала цыплёнка Бу. Нового питомца решала показать ветеринару. Он обнаружил у цыплёнка заболевание сердца. Но благодаря лечению Бу выздоровел.

Цыплёнок вырос во взрослого петуха и прижился в семье. Его хозяйка говорит, что у Бу собачьи привычки. Он любит прижиматься к хозяевам. Знает, когда готов обед, и спешит на кухню. Ждёт возле ванной, пока выйдет хозяйка. Бу любит прогулки и автомобильные поездки.