Бывший лидер суданского ополчения «Джанджавид» отказывается признать себя виновным по десяткам пунктов. Они включают пытки, убийства..

Дело о геноциде в Дарфуре: начался суд над бывшим суданским ополченцем

Бывший лидер суданского ополчения «Джанджавид» отказывается признать себя виновным по десяткам пунктов. Они включают пытки, убийства и военные преступления.

В Гааге начался процесс над Али Мухаммадом Али Адб-аль-Рахманом. В разгар гражданской войны в суданском Дарфуре он возглавлял арабское племенное ополчение.

[Джоана Корнер, судья]:«Вы хотите признать себя виновным по какому-либо или всем пунктам обвинения?» [Али Мухаммад Али Адб-аль-Рахман, обвиняемый]:«Нет. Я отвергаю все эти обвинения. Я невиновен по всем обвинениям. Меня нельзя обвинить ни по одному из этих пунктов».

Обвиняемый был известен также как Али Кушайб. Под его руководством были тысячи правительственных военных. Суд считает, что с 2003 по 2004 годы они совершали зверства над мирными жителями, включая убийства, изнасилования, грабежи и пытки.

Сам Али Кушайб добровольно сдался суду в Гааге в июне 2020 года. Но вину не признаёт.

На более ранних этапах судебного разбирательства его адвокаты вообще утверждали, что он не был лидером ополчения. Прокурор МУС Карим Хан говорит, что это не может стать оправданием.

[Карим Хан, прокурор МУС]:«В этом деле есть множество доказательств из разных источников о том, что обвиняемый убивал, что он отдавал приказы и поощрял все преступления. Но, похоже, главный его аргумент – «это не я»».

Конфликт в Дарфуре разразился, когда повстанцы, в основном неарабского происхождения, подняли оружие против правительства Судана. Они обвинили его в притеснениях.

Правительство мобилизовало в основном арабских ополченцев, известных как «Джанджавид», для подавления восстания. Это вызвало волну насилия, которую Вашингтон и некоторые активисты назвали геноцидом.

Али Кушайба обвиняют по 31 пункту в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Если его вину подтвердят, ему грозит пожизненное заключение.

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