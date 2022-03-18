До 30 лет тюрьмы: суд Кубы начал выносить приговоры участникам прошлогодних протестов

Более 100 жителей Кубы, которых в прошлом году задержали во время антиправительственных протестов, приговорят к срокам..

Более 100 жителей Кубы, которых в прошлом году задержали во время антиправительственных протестов, приговорят к срокам от четырёх до 30 лет тюрьмы. Об этом заявил Верховный суд Кубы. По словам обвинителей, люди пытались насильственным способом подорвать конституционный строй.

В июле прошлого года центром протестов стали бедные и густонаселённые районы Гаваны. Выступления признали крупнейшими со времён революции Фиделя Кастро в 1959 году.

[Алсидес Фирдо, отец осуждённого]:

«Адвокат вчера позвонил в два часа дня и сказал, что сына приговорили к 11 годам тюрьмы. Хочу призвать весь мир поддержать нас, потому что это несправедливо. То, что они делают с этими ребятами – очень жестоко. Они разрушают молодые жизни».

Кубинские власти заявляют, что протесты якобы организовали и финансировали западные силы под руководством США.

Манифестации проходили 11-12 июля прошлого года. Тысячи людей вышли на улицы городов по всей стране. Они были недовольны нехваткой еды и лекарств на фоне пандемии коронавируса, скандируя лозунги «свобода».

По данным кубинской прокуратуры, более 700 человек по всему острову обвинили в преступлениях, связанных с демонстрациями. В том числе в вандализме, нападении на людей или имущество, а также в серьёзных общественных беспорядках.

Правозащитные группы, правительство США и Европейский союз заявили, что судебным процессам не хватает прозрачности и надлежащей правовой процедуры, и что уже вынесенные длительные тюремные сроки несоразмерны содеянному.

Между тем, кубинцам теперь станет сложнее мигрировать. Некоторые страны ужесточили для них визовые ограничения. Билеты на самолёты тоже подорожали. Например, Панама ввела для кубинцев визовый сбор в 50 долларов. Это нарушило планы многих. У посольства страны в Гаване собрались сотни людей с лозунгами «мы хотим путешествовать».

Когда мир стал открываться для социалистического острова, многие поехали в другие страны. Для большинства главная цель поездки – добраться до США и получить там статус беженца.

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